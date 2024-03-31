Gunung Marapi Erupsi Lagi Malam Ini, Dentuman Keras Menggetarkan Permukiman Warga

PADANG - Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali erupsi, Minggu (31/3/2024) sekitar pukul 20.51 WIB. Muncul dentuman sangat keras yang membuat rumah-rumah di sekitar lereng sampai kaki Marapi bergetar, bahkan terdengar hingga ke Bukittinggi dan sekitarnya.

Wali Nagari (Kepala Desa) Batabuah, Agam, Firdaus Putra Tunggal mengatakan bahwa warga di lereng Gunung Marapi mendengar dentuman sangat keras serta guncangan. “Letusan disertai gempa yang membuat rumah-rumah warga dan tempat-tempat ibadah bergoyang,” katanya.

Dari data Pengamat Gunung Api Marapi erupsi terjadi pukul 20.51 WIB, namun tinggi kolom abu tidak teramati. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30.4 mm dan durasi sementara ini ± 57 detik.