Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Marapi Erupsi Lagi Malam Ini, Dentuman Keras Menggetarkan Permukiman Warga

Rus Akbar , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |21:51 WIB
Gunung Marapi Erupsi Lagi Malam Ini, Dentuman Keras Menggetarkan Permukiman Warga
Erupsi Gunung Marapi malam ini (PVMBG)
A
A
A

PADANG - Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali erupsi, Minggu (31/3/2024) sekitar pukul 20.51 WIB. Muncul dentuman sangat keras yang membuat rumah-rumah di sekitar lereng sampai kaki Marapi bergetar, bahkan terdengar hingga ke Bukittinggi dan sekitarnya.

Wali Nagari (Kepala Desa) Batabuah, Agam, Firdaus Putra Tunggal mengatakan bahwa warga di lereng Gunung Marapi mendengar dentuman sangat keras serta guncangan. “Letusan disertai gempa yang membuat rumah-rumah warga dan tempat-tempat ibadah bergoyang,” katanya.

 BACA JUGA:

Dari data Pengamat Gunung Api Marapi erupsi terjadi pukul 20.51 WIB, namun tinggi kolom abu tidak teramati. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30.4 mm dan durasi sementara ini ± 57 detik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/340/3162159/gunung_marapi-qv1m_large.jpg
Gunung Marapi Kembali Bergolak, Kolom Abu Menjulang 1.600 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/340/3159330/gunung_marapi-m2zi_large.jpg
Gunung Marapi Meletus, Kolom Abu Capai 400 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/340/3157353/gunung_marapi-k6Q0_large.jpg
Gunung Marapi Meletus, Terdengar Dentuman Keras!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/340/3155666/marapi-6sne_large.jpg
Gunung Marapi Kembali Erupsi, Kolom Abu Capai 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/340/3155292/gunung_marapi-UP5B_large.jpg
Gunung Marapi Meletus Malam Ini, Masyarakat Waspada!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/340/3155094/gunung_marapi-lFpd_large.jpg
Gunung Marapi Kembali Meletus, Waspada Banjir Lahar dan Abu Vulkanik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement