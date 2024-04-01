Usai Aniaya Istri, Suami di Lampung Coba Bunuh Diri dengan Minum Racun

Polisi menunjuk lokasi KDRT di Bandar Agung, Lampung Timur (Foto: MPI)

LAMPUNG TIMUR - Seorang suami menganiaya istrinya dengan pisau lalu berupaya bunuh diri dengan menenggak obat pembasmi rumput di Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur, Minggu (31/3/2024) dini hari. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut.

Kapolres Lampung Timur, AKBP M Rizal Muchtar didampingi Kapolsek Bandar Sribawono, AKP Syamsu Rizal mengatakan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) itu awalnya diketahui oleh anak korban insial AD.

Sang anak terbangun karena mendengar suara teriakan minta tolong ibu kandungnya insial SI (55).

BACA JUGA:

"Anak korban terkejut saat mendapati ibunya sudah tergeletak bersimbah darah, sementara ayahnya juga tergeletak dengan kondisi mulutnya mengeluarkan cairan busa," kata Rizal.