INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Mobil Rombongan Istri Pj Walkot Padangsidimpuan Tabrakan dengan Mobil Polisi di Tapsel

Indra Mulia Siagian , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |02:16 WIB
Mobil Rombongan Istri Pj Walkot Padangsidimpuan Tabrakan dengan Mobil Polisi di Tapsel
Mobil rombongan istri Pj Walkot Padangsidimpuan tabrakan dengan mobil polisi (Foto: MPI/Indra)
A
A
A

TAPANULI SELATAN - Mobil Toyota Innova yang membawa rombongan istri Penjabat Wali Kota Padangsidimpuan bertabrakan dengan mobil Mitsubishi Xpander yang dikemudikan anggota Polres Mandailing Natal, Briptu Maruli Ambarita.

Kecelakaan "laga kambing" ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Kelurahan Sayurmatinggi III, Kecamatan Sayurmatinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, Minggu (31/3/2024) sore. Tepatnya di kilometer 36-37 jurusan Padangsidimpuan menuju Panyabungan.

Kasat Lantas Polres Tapanuli Selatan, AKP Dani Saragi menuturkan kronologi kecelakaan saat mobil Toyota Innova berpelat merah BB 1653 F yang dikemudikan oleh Fitriani Rambe membawa penumpang lima orang termasuk Masroini Ritonga (44), istri Pj Wali Kota Padangsidimpuan datang dari arah Panyabungan menuju Padangsidimpuan.

 BACA JUGA:

Setibanya di jalan menikung Kelurahan Sayurmatinggi III, tiba-tiba dari arah berlawanan muncul mobil Mitsubishi Xpander BA 1809 IN yang dikemudikan oleh Briptu Maruli Ambarita dan mengambil jalur kanan dengan kecepatan berkisar 30-40 Km/ Jam dan karena jarak antara kedua kendaraan sudah terlalu dekat, kecelakaan tidak dapat dihindari.

"Mobil Innova penumpang 6 orang perempuan sedangkan mobil Xpander dikendarai oknum anggota Polres Mandailing Natal berisikan 3 penumpang," kata Dani.

Mobil Mitsubishi Xpander mengalami kerusakan pada bagian kap depan dan mobil Toyota Innova rusak bagian lampu utama sebelah kanan.

Halaman:
1 2
      
