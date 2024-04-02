Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Janjian Perang Sarung, 3 Pemuda Ditangkap Bawa Celurit di Bantul

Yohanes Demo , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |20:35 WIB
Janjian Perang Sarung, 3 Pemuda Ditangkap Bawa Celurit di Bantul
Barang bukti celurit yang disita dari remaja yang hendak perang sarung. (Foto: Dok Ist)
BANTUL - Tiga orang pemuda terpaksa digelandang ke kantor polisi karena kedapatan membawa sebilah celurit. Saat ditangkap, mereka mengaku kepada petugas sedang janjian untuk melakukan aksi perang sarung.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, penangkapan itu terjadi di depan Toserba Mangestoni, di Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden, Bantul pada Selasa (02/04/2024) pukul 01.15 WIB.

"Ketiga pemuda tersebut diamankan oleh patroli gabungan anggota Reskrim Polres Bantul dan Polsek Sanden," kata Jeffry, Selasa (2/4/2024).

Adapun identitas ketiga pemuda tersebut yakni DRD (18) warga Lendah, Kulonprogo, AT (22) warga Trimurti, Srandakan, Bantul dan RRA (16) warga Poncosari, Srandakan, Bantul. Ketiganya ditangkap sedang dalam pengaruh alkohol.

Jeffry menjelaskan, kronologi penangkapan itu bermula ketika petugas patroli sedang melintas di Jalan Raya Srandakan, tepatnya di depan Toserba Mangestoni dan melihat tiga pemuda berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax Nopol AB 3016 BR.

"Petugas kemudian berhenti untuk interogasi. Petugas juga melakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan sebilah celurit serta satu botol minuman keras," ungkap Jeffry.

Dalam interogasi tersebut, mereka mengatakan kepada petugas sedang menunggu teman-temannya yang akan melakukan perang sarung di Jalan Samas, Bantul.

Bantul Perang Sarung Tawuran
