Biodata Salwan Momika, Pembakar Al Quran yang Ditemukan Meninggal di Norwegia

IRAK - Seorang warga Irak yang membakar beberapa Alquran di Swedia ditemukan tewas di Norwegia. Salwan Momika, 37 tahun, telah melakukan beberapa kali pembakaran dan penodaan kitab suci Islam di Swedia dalam beberapa tahun terakhir.

Melansir India TV News, aktivis pra-Islam telah membakar beberapa salinan Al-Quran di Swedia dan Denmark, negara paling liberal di dunia yang mengizinkan kritik keras terhadap agama atas nama kebebasan berekspresi.

Namun banyak umat Islam menganggap penodaan terhadap Al-Quran, yang mereka anggap sebagai firman Tuhan yang sebenarnya, sebagai penghinaan besar.

Lalu, siapa Salwan Momika? Berikut biodata lengkapnya menurut Wikipedia.

Salwan Sabah Matti Momika yang lahir di Irak pada tanggal 23 Juni 1986 adalah seorang pengungsi Irak dan kritikus Muslim yang dikenal karena mengorganisir protes di Swedia di mana ia membakar Al-Quran di depan umum.

Momika dilahirkan dalam keluarga Kristen di Irak utara, namun menganggap dirinya sebagai seorang ateis Momika tiba di Swedia sebagai pengungsi setelah aktif secara politik di Irak, tempat ia menjadi bagian dari Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) yang memerangi ISIS.

Momika muncul dalam video dengan berpakaian seperti milisi dan berjanji setia kepada Brigade Imam Ali yang bersenjata. Sayap Gerakan Islam Irak yang beroperasi di bawah PMF.