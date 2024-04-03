Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Bakal Keliling Pantau Kesiapan Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |01:02 WIB
Kapolri Bakal Keliling Pantau Kesiapan Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan berkeliling ke sejumlah lokasi rawan kemacetan, guna memastikan kesiapan arus mudik dan balik Lebaran 2024.

"Jadi dalam beberapa waktu ke depan ini kita akan mengecek langsung khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan mungkin juga wilayah Bali untuk memastikan kesiapan dari masing-masing satuan," kata Sigit di DPP PUI, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2024).

Sigot mengatakan, meeskipun ada potensi kemacetan selama arus mudik Lebaran 2024, namun Sigit berharap skema rekayasa lalu lintas yang disiapkan dapat mengurainya.

"Walaupun kita tahu pasti akan ada potensi kemacetan namun mudah-mudahan dengan kehadiran dengan rekayasa yang kita siapkan itu bisa membantu untuk mempercepat menormalkan kembali ataupun mengurai potensi-potensi yang macet," katanya.

Selain fokus pada penguraian kemacetan, Sigit mengatakan, pihaknya juga akan memastikan keamanan para pemudik dengan meminimalisir potensi kecelakaan dan kejahatan di wilayah rawan.

"Kemudian potensi-potensi terjadinya rawan laka (kecelakaan) semua bisa kita minimalisir," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Arus Mudik Mudik 2024 mudik
