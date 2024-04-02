Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Catat! 60 Titik Rawan Kemacetan saat Arus Mudik Lebaran 2024 di Sumut

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |20:04 WIB
Catat! 60 Titik Rawan Kemacetan saat Arus Mudik Lebaran 2024 di Sumut
Peta titik rawan kemacetan arus mudik Lebaran 2024 di Sumut (Ditlantas Polda Sumut)
A
A
A

MEDAN - Polda Sumatera Utara telah memetakan 60 titik rawan kemacetan arus lalu lintas di wilayah Sumut selama musim mudik Idul Fitri 1445 Hijriah atau Lebaran 2024.

Lokasinya tersebar di Medan, Langkat, Pelabuhan Belawan, Deliserdang, Sergai, Tebingtinggi, Tanjungbalai dan Kota Pematangsiantar. Kemudian, Simalungun, Labuhanbatu, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Madina, Labuhanbatu Selatan, Batubara, Binjai, Tanah Karo, Humbahas, Dairi, Pakpak Bharat, Samosir, Toba, Sidimpuan dan Sibolga.

 BACA JUGA:

Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi mengatakan bahwa untuk mengantisipasi kemacetan saat libur mudik lebaran Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut telah menyiapkan personel untuk turun ke lapangan mengatur arus lalu lintas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement