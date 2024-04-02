Catat! 60 Titik Rawan Kemacetan saat Arus Mudik Lebaran 2024 di Sumut

MEDAN - Polda Sumatera Utara telah memetakan 60 titik rawan kemacetan arus lalu lintas di wilayah Sumut selama musim mudik Idul Fitri 1445 Hijriah atau Lebaran 2024.

Lokasinya tersebar di Medan, Langkat, Pelabuhan Belawan, Deliserdang, Sergai, Tebingtinggi, Tanjungbalai dan Kota Pematangsiantar. Kemudian, Simalungun, Labuhanbatu, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Madina, Labuhanbatu Selatan, Batubara, Binjai, Tanah Karo, Humbahas, Dairi, Pakpak Bharat, Samosir, Toba, Sidimpuan dan Sibolga.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi mengatakan bahwa untuk mengantisipasi kemacetan saat libur mudik lebaran Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut telah menyiapkan personel untuk turun ke lapangan mengatur arus lalu lintas.