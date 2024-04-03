Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

2 Kurir Narkoba Antar Provinsi Ditangkap, 11 Kg Ganja Disita di Lampung Tengah

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |19:28 WIB
2 Kurir Narkoba Antar Provinsi Ditangkap, 11 Kg Ganja Disita di Lampung Tengah
Polisi sita barang bukti 11 Kg ganja. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

LAMPUNG - Satresnarkoba Polres Lampung Tengah menangkap sindikat narkoba antar provinsi dengan barang bukti 11 kg ganja. Adapun sindikat narkoba itu berhasil ditangkap saat melintasi Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) wilayah Lampung Tengah pada Selasa (2/4) sekitar pukul 00.30 WIB.

Kasat Resnarkoba Polres Lampung Tengah, AKP Feabo Adigo Mayora Pranata mengatakan pelaku berinisial NA (54) dan ZH (53). Keduanya berasal dari Jawa Barat.

 BACA JUGA:

"Mereka ditangkap saat melintasi Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) wilayah Lampung Tengah menggunakan mobil box Cold Diesel dengan nomor polisi B 9149 KXR warna kuning," ujar Feabo saat dikonfirmasi, Rabu (3/4/2024).

Usai dilakukan pemeriksaan, kata Feabo, petugas menemukan 11 kilogram ganja di dalam mobil bok yang dimasukkan ke dalam karung dan plastik.

 BACA JUGA:

"Mereka mencoba mengelabui petugas dengan mengaku sebagai kurir alat kesehatan dari Jakarta. Dia mengaku hendak pulang dan truknya dalam keadaan kosong," kata dia.

Namun, setelah barang bukti berhasil ditemukan saat penggeledahan, pelaku mengaku bahwa semua ganja itu didapat dari Kota Solok dan akan dikirim ke Jakarta. Saat ini kedua pelaku dan barang bukti telah diamankan di Mapolres Lampung Tengah guna pengembangan lebih lanjut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176021/viral-OfZo_large.jpg
Jadi Bandar Narkoba di Dalam Rutan, Ammar Zoni Disanksi Isolasi 40 Hari dan Dipindahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175958/ammar_zoni-INO4_large.jpg
Gerak-gerik Mencurigakan Ammar Zoni hingga Ditemukan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175949/ammar_zoni-3LUg_large.jpg
Ammar Zoni Transaksi Narkoba di Rutan via Aplikasi Zangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175050/narkoba-LFsB_large.jpg
Detik-Detik Penangkapan Sindikat Penyelundup Sabu Berkedok Truk Jeruk di Tol Japek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/340/3173870/narkoba-M6n4_large.jpg
Ratusan Tersangka Kasus Narkoba Ditangkap Polda Jabar, Beragam Modusnya Terbongkar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173684/viral-7XVs_large.jpg
Nama Gembong Narkoba Fredy Pratama Hilang dari Red Notice? Polri Buka Suara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement