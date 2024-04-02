Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Motif Penikaman Pemuda di Lampung, Gegara Utang Narkoba Rp60 Juta

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |19:56 WIB
Motif Penikaman Pemuda di Lampung, Gegara Utang Narkoba Rp60 Juta
TKP pembunuhan pemuda di Bandarlampung (Foto : Istimewa)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Pembacokan yang dilakukan dua pemuda hingga menewaskan Andriansyah (24) ternyata dipicu masalah utang narkoba sebesar Rp60 juta.

Hal tersebut diungkapkan Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung Kompol Dennis saat dikonfirmasi, Selasa (2/4/2024) malam.

Dennis mengatakan, kedua pelaku berinisial AA (22) dan AT (21) diamankan di kediamannya pada Senin 1 April 2024, sekira pukul 22.00 WIB atau 4 jam usai menikam korban.

"Dua orang pelaku berdasarkan keterangan saksi-saksi di lokasi berhasil kami tangkap di kediamannya, mereka diamankan berselang 4 jam setelah waktu kejadian," ujar Dennis.

Dennis menjelaskan, penikaman ini berawal ketika korban tengah bermain kartu remi bersama rekan-rekannya.

"Bukan berjudi, tapi korban ini sedang bermain kartu remi dengan tetangga dan rekannya. Lalu dua pelaku ini datang menggunakan sepeda motor dan langsung memasuki ruangan tempat korban tengah bermain. Kemudian langsung menyerang korban menggunakan sebilah badik, luka tersebut mengenai tangan serta punggungnya. Usai melakukan penikaman keduanya langsung melarikan diri," tuturnya.

Melihat kondisi Andriansyah yang bersimbah darah, warga kemudian mengevakuasi ke rumah sakit, namun dalam perjalanan korban dinyatakan meninggal dunia.

"Korban ini meninggal dunia dalam perjalanan kemungkinan besar karena kehabisan banyak darah," tutur Dennis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Narkoba Pembacokan pembunuhan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175745/pelaku_pembunuhan-T584_large.jpg
Tragis! Karyawati Minimarket di Tol Cipularang Diperkosa Bos Lalu Dibunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174766/pengacara-Shgb_large.jpg
Pengacara Diplomat ADP Sambangi Polda Metro, Ini Data yang Diminta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174759/reonald-7Nji_large.jpg
Temui Polisi, Pengacara dan Keluarga ADP Sampaikan Surat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173291/viral-m0OD_large.jpg
Heboh! Pelajar SMP Tewas Dianiaya Teman di Dalam Kelas dengan Gunting Secara Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172260/mayat-UFL6_large.jpg
Tali Tas yang Digunakan Suami Bunuh Istri di Jakbar Disita Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement