Lagi Main Judi Remi, Pria di Lampung Dibacok 2 Pemuda hingga Tewas

LAMPUNG - Seorang pria di Bandarlampung meregang nyawa akibat ditusuk senjata tajam (sajam) jenis badik oleh 2 pemuda saat tengah bermain kartu remi.

Peristiwa yang terjadi di Jalan Teluk Harapan, Kelurahan Panjang Selatan pada Senin (1/4/2024) malam itu menewaskan Andriansyah (24) warga Kecamatan Panjang, Bandarlampung.

Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung Kompol Dennis Arya Putra membenarkan peristiwa tersebut.

"Iya terjadi peristiwa penyerangan yang mengakibatkan seorang pria tewas di wilayah Panjang kemarin," ujar Dennis, Selasa (2/4).

Dennis menuturkan, paska kejadian tersebut, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 pelaku beberapa jam setelah kejadian.