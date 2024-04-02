Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Lagi Main Judi Remi, Pria di Lampung Dibacok 2 Pemuda hingga Tewas

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |18:28 WIB
Lagi Main Judi Remi, Pria di Lampung Dibacok 2 Pemuda hingga Tewas
TKP pembacokan hingga tewas di Lampung. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

LAMPUNG - Seorang pria di Bandarlampung meregang nyawa akibat ditusuk senjata tajam (sajam) jenis badik oleh 2 pemuda saat tengah bermain kartu remi.

Peristiwa yang terjadi di Jalan Teluk Harapan, Kelurahan Panjang Selatan pada Senin (1/4/2024) malam itu menewaskan Andriansyah (24) warga Kecamatan Panjang, Bandarlampung.

 BACA JUGA:

Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung Kompol Dennis Arya Putra membenarkan peristiwa tersebut.

"Iya terjadi peristiwa penyerangan yang mengakibatkan seorang pria tewas di wilayah Panjang kemarin," ujar Dennis, Selasa (2/4).

Dennis menuturkan, paska kejadian tersebut, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 pelaku beberapa jam setelah kejadian.

Halaman:
1 2
      
