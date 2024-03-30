Advertisement
HOME NEWS JATENG

Mabuk Berat Berujung Pembacokan Tamu Karaoke di Kompleks Argorejo Semarang

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |18:02 WIB
Mabuk Berat Berujung Pembacokan Tamu Karaoke di Kompleks Argorejo Semarang
Lokasi pembacokan. (Foto: Dok Ist)
SEMARANG – Keributan hingga insiden pembacokan terjadi di Karaoke Pattaya kompleks Argorejo alias Sunan Kuning Kota Semarang, Sabtu (30/3/2024) dini hari. Salah satu operator karaoke di sana harus dilarikan ke rumah sakit akibat dibacok senjata tajam (sajam) oleh tamu karaoke.

Korban bernama Danang Rojaki (35) warga Gondoriyo, Ngaliyan, Kota Semarang. Tamu karaoke itu ada 3 orang, mereka datang sekira pukul 01.00 WIB. Mereka bertiga tiba di lokasi menggunakan sebuah mobil Yaris warna hitam nomor polisi H 8772 RE.

 BACA JUGA:

Salah satu tamu bernama Yeremia Eko warga Kalipancur, Kota Semarang. Dia sering keluar masuk room karaoke, kondisinya sudah mabuk dan berbuat onar.  

“Tanpa sebab, korban yang sedang minum (miras) di teras, diseret oleh Yeremia hingga jatuh tersungkur,” kata Kapolsek Semarang Barat Kompol Andre Bahctiar Winanomo.

Akhirnya terjadi keributan di luar room karaoke. Dua teman Yeremia yang saat ini belum diketahui identitasnya, keluar room, cekcok dengan korban. Salah satu pelaku kemudian mengeluarkan senjata tajam dan membacok korban membabi buta.

BACA JUGA:

4 Fakta Pembacokan 2 Aktivis GMNI di Sukabumi, Sempat Terjadi Perkelahian 

Dua pelaku kabur, sementara Yeremia ditinggal di lokasi. Massa di sana yang marah akhirnya menggeruduk dan menganiaya Yeremia sebelum polisi tiba di TKP dan mengamankannya di Mapolsek Semarang Barat.  

“Dua pelaku lainnya masih dalam pengejaran,” lanjut Kapolsek.  

Halaman:
1 2
      
