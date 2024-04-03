Pondok Petani di Nagekeo Diterjang Puting Beliung, Empat Orang Luka-Luka

NAGEKEO - Empat orang warga Desa Waikokak, di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo terpaksa dilarikan RSUD Aeramo pasca-rumah pondok tempat mereka berteduh disapu angin puting beliung, Rabu, 3 April 2024 siang.

Kanisius Woru (60), saksi mata di lokasi kejadian mengaakan, keempat warga Waikokak tersebut sebelumnya tengah berteduh dan menikmati makan siang di rumah pondok milik Stanis Keli (59) yang turut menjadi korban dalam insiden itu.

Selain Stanis Keli, korban lain dalam insiden itu yakni Fransiska Seda (70), Anastasia Nelu (58) dan Afrida Co'o (49).

Menurut Kanisius, angin mula-mula datang dari sisi sebelah selatan area persawahan Waikokak. Angin puting beliung kemudian mulai memporakporandakan pondok - pondok petani sebelum akhirnya menerjang rumah pondok milik Stanis Keli hingga berpindah sejauh 10 meter.

"Di dalam pondok ada 6 orang. Pas angin hantam pondok, 2 orang langsung lompat keluar. Tapi empat orang angin langsung terangkat satu kali dengan pondok," ujar saksi Kanisius.

Usai kejadian, warga yang berada di sekitar area persawahan langsung membantu mengevakuasi dan melarikan para korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Aeramo.

Sementara menurut Yafi (19) saksi mata yang turut membantu evakuasi, para korban dilaporkan mengalami sejumlah luka ringan hingga sedang akibat ditindih material pondok yang rubuh.