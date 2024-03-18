SMAN 15 Pandeglang Porak Poranda Diterjang Puting Beliung, Sekolah Diliburkan

PANDEGLANG - SMA Negeri 15 Pandeglang di Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, porak poranda diterjang angin puting beliung, Minggu (17/3/2024). Alhasil kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa diliburkan.

Peristiwa itu terjadi pukul 14 .30 WIB. Hujan disertai angin kencang melanda wilayah Kabupaten Pandeglang. Atap beberapa bangunan sekolah mengalami kerusakan sehingga tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Wilayah Pandeglang Dede Ruhyati membenarkan angin puting beliung menyebabkan beberapa bangunan sekolah mengalami kerusakan.

"Iya betul, garasi, lab fisika dan atap sejumlah ruang kelas hancur," kata Dede saat dihubungi, Senin (18/3/2024).

Kerusakan, lanjut Dede juga terjadi pada bagian kanopi masjid. Dia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. "Yang rusak atap bangunan terangkat oleh angin," katanya.

Dede juga membenarkan bahwa KBM di SMAN 15 Pandeglang diliburkan lantaran kondisi sekolah yang tidak memungkinkan untuk digunakan aktivitas.

"Iya diliburkan, ini saya lagi di TKP,"katanya.

Sementara Kapolsek Carita Iptu Turip mengatakan, bencana angin puting beliung tidak hanya menerjang bangunan SMA Negeri 15 Pandeglang.