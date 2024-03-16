Advertisement
HOME NEWS JATIM

Angin Puting Beliung Terjang Sampang, Rumah dan Pohon Roboh

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |10:36 WIB
Angin Puting Beliung Terjang Sampang, Rumah dan Pohon Roboh
Dampak puting beliung di Sampang. (Foto: Dok Ist)
SAMPANG - Cuaca ekstrem melanda wilayah Kabupaten Sampang Madura, Jawa Timur. Selain banjir, Kota Bahari ini juga diterjang angin puting beliung, Jumat (15/3/2024) pukul 12.30 WIB. 

Terjangan angin puting beliung mengakibatkan sejumlah pemukiman warga rusak parah dan pohon roboh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

Peristiwa itu terjadi di Kecamatan Kedudung, yakni di Dusun Baddung Desa Keramat dan Dusun Junglorong Desa Komis.

Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang Mohammad Hozin megatakan angin puting beliung menerjang rumah warga dan pabrik tahu.

“Di Desa Kramat pabrik tahu dan dapur milik Naheri rusak parah dan di desa komis Rumah dan dapur milik Sumija,” ujarnya 

Hozin mengungkapkan, selain pemukiman warga, angin puting beliung juga merobohkan sejumlah pepohonan.

"Ada sekitar 6 pohon jenis jati dan kormis roboh dan mengakibatkan jalur akses desa sempat tertutup,” terangnya.

