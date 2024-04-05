Mutasi TNI, 9 Jenderal Dirotasi Jadi Staf Khusus KSAD Maruli Simanjuntak

JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto merotasi dan mutasi sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI. Tercatat, sebanyak 215 perwira tinggi (Pati) TNI masuk dalam daftar mutasi dan promosi jabatan.

Rotasi dan mutasi itu berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/382/IV/2024 tanggal 1 April 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Namun, ada sembilan perwira tinggi (Pati) TNI AD yang dimutasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Tercatat, ada sebanyak tiga jenderal bintang dua yang dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD dan enam dengan pangkat jenderal bintang satu.

Berikut daftar 9 Jenderal TNI AD Dimutasi Jadi Staf Khusus KSAD Maruli Simanjuntak:

1. Mayjen TNI Urip Wahyudi dari Tenaga Ahli Pengajar Bid. Geo Strat dan Tannas Lemhannas menjadi Staf Khusus KSAD,

2. Mayjen TNI R P Ivancius Pr Siagian dari Pa Sahli Tk. III KSAD Bid. Ekkudag menjadi Staf Khusus KSAD,

3. Mayjen TNI M Zulkifli dari Pa Sahli Tk. III KSAD Bid. Jahpers menjadi Staf Khusus KSAD,

4. Brigjen TNI Agus Wijanarko dari Kapuslemasmil Babinkum TNI menjadi Staf Khasus KSAD,

5. Brigjen TNI Putra Widiastawa dari Kapusdalops TNI menjadi Staf Khusus KSAD,