Ribuan Perantau dari Bali Tiba di Pulau Jawa, Penumpang Kapal di Pelabuhan Ketapang Naik 20%

BANYUWANGI - Arus mudik Lebaran 2024 terlihat ramai di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (5/4/2024) pagi. Ribuan penumpang kapal dari Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali tiba di Ketapang.

Mereka umumnya perantau yang berkerja di Bali dan Nusa Tenggara Barat yang menyeberang dari Gilimanuk untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah bersama keluarga di kampung halaman.

Rata rata penumpang di Pelabuhan Ketapang dengan membawa sepeda motor dan mobil pribadi.

Mereka sedianya akan pulang ke kampung halamanya di sejumlah kota di Pulau Jawa seperti di Jember, Probolinggo, Malang, Surabaya, dan Semarang.

Tingginya volume pemudik yang akan menyeberang ke Pelabuhan Ketapang mengaruskan mengantre berjam-jam untuk bisa masuk ke dalam kapal.