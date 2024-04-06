Advertisement
Humor Gus Dur : Dewan Provokator

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |02:04 WIB
Humor Gus Dur : Dewan Provokator
KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (NU Online)
PRESIDEN keempat RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sosok humoris. Tokoh Nahdlatul Ulama ini gemar melemparkan guyonan-guyonan yang membuat lawan bicara atau siapa saja bisa tertawa. Menariknya jokes Gus Dur penuh makna.

Misalnya saat Gus Dur menceritakan tentang anggota dewan yang dijuluki sebagai provokator.

Awalnya si anggota dewan menyampaikan keinginannya agar Indonesia menjadi negara agama. Padahal selama ini Indonesia tidak menjadikan aqidah agama tertentu sebagai landasan dan doktrin negara. Tapi negara melindungi semua agama.

Gus Dur dikenal sebagai tokoh toleransi yang menjunjung tinggi perbedaan suku, ras, dan agama. Tentu saja ia tak nyaman jika ada orang masih memperdebatkan ideologi negara bahkan ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama tertentu.

"Saat anggota dewan itu jadi pembicara di sebuah seminar, ia dipanggil dengan titel Prof di depannya," kata Gus Dur sebagaimana dilansir dari Gusdur.net.

"Ketika kembali ke kantornya, Satpam pun mempersilahkan masuk kepada anggota dewan kita itu dengan berkata, "Silahkan masuk prof!". Bahkan, kolega-kolega anggota dewan itu pun turut menyambutnya dengan sapaan Prof.

Ini membuat si anggota dewan itu heran. Pasalnya, ia belum pernah dianugerahi gelar profesor. Dalam hati dia menduga bahwa gelar terhormat itu diberikan karena keberaniannya.

Halaman:
1 2
      
