Gerbang Tol Kalikangkung Ramai Lancar H-3 Lebaran

SEMARANG - Arus lalu lintas di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung terlihat ramai lancar, pada H-3 lebaran 2024 M/Idul Fitri 1445 H.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi pada pukul 08.55 WIB, terlihat tidak ada antrean kendaraan berarti menjelang exit tol Kalikangkung.

Dibandingkan hari sebelumnya, mobil pribadi lebih mendominasi dari pada bus antar kota antar provinsi (AKAP).

Berdasarkan data Pos Terpadu Operasi Ketupat Candi di GT Kalikangkung, jumlah kendaraan yang melintas di GT yang berada di KM 414 mengalami penurunan dibandingkan pada Sabtu 6 April.

Dari data pada pukul 22.00-23.00 WIB, tercatat kendaraan yang melintas perjamnya berada di angka dua ribuan.

Sedangkan kemarin, dari pagi jumlah kendaraan yang melintas per jamnya di angka tiga ribuan bahkan sempat menyentuh angka 4.015 pada pukul 17.00-18.00 WIB.

Sekadar informasi, Polda Jawa Tengah sempat menerapkan one way lokal dari GT Kalikangkung-GT Bawen pada Sabtu (6/4/2024) sore.