Gerbang Tol Cikatama Padat Kendaraan Pagi Ini, Oneway Diberlakukan

KARAWANG - Arus lalu lintas di Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama mulai dipadati kendaraan pemudik pada Minggu (7/4/2024) pagi.

Pihak kepolisian juga masih memberlakukan oneway guna mencegah kemacetan panjang di puncak arus mudik 2024.

Berdasarkan pantauan pukul 08.30 WIB, kendaraan Jakarta menuju Semarang tampak ramai lancar. Intensitas mobil pribadi dan bus antar kota juga semakin meningkat.

Sementara data yang dihimpun Jasa Marga, kendaraan yang meninggalkan Jakarta pagi ini sudah mencapai 19 ribu.

Kepolisian juga masih menerapkan sistem oneway dari KM 72 sampai KM 414 Ruas Tol Cipali. Tentunya, hal ini dilakukan guna mencegah macet horor di GT Cikatama KM 70.

Marketing Communication & Departement Head Jasa Marga, Faiza, mengatakan, jika kepadatan arus lalu lintas di GT Cikatama sejatinya kerap terjadi di malam hingga dini hari. Pemudik lebih memilih berangkat selepas shalat tarawih.

"Jadi ini sekitar dua sampai tiga hari ini pola itu yang terjadi makanya tadi saya bilang untuk prediksi puncak masih melihat kondisi sampai dengan esok hari karena belum kita bisa putuskan, terlalu cepat gitu ya kalau kita putuskan hari ini," kata Faiza di kantornya, belum lama ini.