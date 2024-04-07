Pemudik Diimbau Tidak Fokus Istirahat di Rest Area KM 429

SEMARANG - Polda Jawa Tengah (Jateng) mengimbau pemudik yang memasuki Tol Trans Jateng tidak fokus untuk beristirahat di rest area KM 429.

Dirlantas Polda Jateng, Kombes Pol Sonny Irawan menyebutkan, karena banyak pemudik fokus istirahat di sana, terjadi kepadatan kendaraan menuju rest area KM 429.

"Khusus yang masuk ke wilayah Jateng, kami menyampaikan jangan terkonsentrasi pada satu rest area, contoh di wilayah 429 Ungaran," kata Sonny saat ditemui di sekitar GT Kalikangkung, Minggu (7/4/2024).

"Sekarang yang terjadi begitu semua terkonsentrasi di (rest area KM) 429 terjadi kepadatan di (KM) 426-428," sambungnya.

Ia menyebutkan, banyak rest area di Tol Trans Jateng yang bertipe A. Menurutnya, terdapat 12 rest area di lajur A dan B yang bisa dimanfaatkan untuk beristirahat dan mengisi BBM.

"Di wilayah jalur A dan jalur B Tol Trans Jateng, mulai dari Pejagan sampai Kalikangkung itu ada 12 area jalur A 6 jalur B 6, yang semua rest area tersebut sebagian besar tipe A yang memiliki SPBU," ujarnya.

"Jadi tidak perlu khawatir, silakan bisa mengisi ke (rest area) 379-389 dari mulai Pejagan, Tegal, Pemalang sampai dengan wilayah Batang dan kendal, monggo jangan terkonsentrasi di 429," imbuhnya.

(Angkasa Yudhistira)