Umumkan Lepas Jilbab, Putri Ridwan Kamil : Jangan Menyalahkan Orang Tua Aku!

CAMILLIA Laetitia Azzahra, putri bungsu dari pasangan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, memutuskan untuk melepas jilbabnya. Pasalnya, wanita yang akrab disapa Zara itu kini tengah menempuh pendidikan di luar negeri.

Ia membagikan keputusannya tersebut melalui unggahan di Instagram pribadinya dan menjadi viral, pada Jumat 5 April 2024.

Dalam postingannya, perempuan Zara mengaku sudah melewati banyak pertimbangan dan diskusi panjang dengan pihak keluarga hingga akhirnya membuat keputusan melepaskan jilbabnya.

“Hi semuanya, setelah banyak pertimbangan dan diskusi yang sangat amat panjang dengan keluarga aku, aku memutuskan untuk melepas kerudungku," ungkap Zara, dikutip dari Instagram pribadinya @camilliazr.

Kendati begitu, Zara tak menutup kemungkinan suatu saat kembali memakai hijab kembali. Hanya saja, ia ingin hal tersebut muncul dari keyakinan diri sendiri.

“Jika pun aku berkerudung lagi, itu harus datang dari pencarian keyakinan oleh diriku sendiri, bukan oleh permintaan lingkungan atau orang lain. Ijinkan aku memulai perjalanan pencarian ini dengan caraku sendiri," ujarnya.

Menurutnya, seorang Muslim adalah mereka yang melakukan syariat ajaran agama dari hati. Bukan soal penampilan tapi soal hati yang bersih.

Zara lantas merasa pengakuannya ini sebagai bagian dari usahanya untuk bersikap jujur. Ia juga meminta agar orang lain agar tidak berekspektasi tinggi terhadap dirinya. Dirinya kemudian menegaskan keputusan untuk melepas jilbab adalah kemauan dari dirinya sendiri bukan karena paksaan dari orang lain.

“Aku buka papaku, aku bukan mamaku, dan aku bukan kakakku. Tapi aku adalah gabungan mereka semua, semua didikan mereka selalu aku terapkan, dan aku adalah aku," ungkapnya.