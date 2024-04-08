H-2 Lebaran 2024, Pemudik Sepeda Motor Padati Pelabuhan Ciwandan

JAKARTA - Ribuan kendaraan sepeda motor kembali memadati Pelabuhan Ciwandan sejak pagi hari pada H-2 Lebaran atau Idulfitri 1445 Hijriah, Senin (8/4/2024). Bahkan, enam kantong-kantong parkir yang disediakan telah dipenuhi oleh kendaraan pemudik ke arah Sumatera.

Berdasarkan informasi reporter iNews Media Group dalam program Breaking News ‘Puncak Arus Mudik 2024’ kepadatan penumpang ini terjadi akibat proses sandar kapal yang memang agak lama sehingga para pemudik harus mengantri lama di lokasi Pelabuhan.

Meski begitu, Kapal untuk pemudik menuju Sumatera cukup besar sehingga mampu menampung hampir 2.000 sepeda motor. Sehingga, enam kantong parkir sepeda motor tersebut bisa langsung diberangkatkan sekaligus oleh petugas.

Pembelian tiket harus melalui jalur resmi dan tidak membeli tiket di pinggir jalan. Mengingat, banyak pemudik yang mengaku tertipu oleh para calo yang menjual tiket di pinggir jalan sehingga tidak bisa digunakan.

Puncak arus mudik di Pelabuhan Ciwandan diperkirakan akan terus berlangsung hingga hari ini, hal ini berdasarkan penjualan tiket oleh pengelola pelabuhan. Meskipun, pada tanggal 6 dan 7 Pelabuhan Ciwandan juga mengalami kepadatan oleh pemudik.

