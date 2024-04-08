Pemudik Wajib Hati-Hati, Ada 2 Titik Longsor yang Harus Diwaspadai di Kabupaten Kerinci

KERINCI - Arus mudik lebaran tahun 2024 saat ini mulai memuncak ke beberapa daerah. Namun pemudik wajib waspada terhadap kondisi jalan yang akan dilalui apalagi saat ini masih musim penghujan.

Salah satu jalur mudik yang wajib diwaspadai yakni jalur mudik menuju kabupaten Kerinci, Jambi. Ada dua titik jalan yang rawan longsor yakni di desa Muara Hemat kecamatan Batang Merangin, dan daerah puncak menuju Tapan kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

"Ya, dua titik jalan ini rawan longsor. Kita juga sudah memberikan rambu agar nantinya pemudik dapat mewaspadai saat melintas di jalur tersebut," kata Kapolres Kerinci melalui Kabag Ops Polres Kerinci Kompol Sampe Nababan, Senin (8/4/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan, jika pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi longsor.

"Saat ini intensitas hujan masih tinggi sehingga kita sudah mengantisipasi dengan menyiapkan alat berat di titik-titik yang rawan longsor, sehingga apabila ada longsor kita bisa langsung membersihkan material longsor, hal ini kita lakukan agar pemudik bisa lancar melintas di kabupaten Kerinci," pungkasnya.

(Awaludin)