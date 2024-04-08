Advertisement
HOME NEWS JATENG

Sekuriti Kembalikan Tas LV Pemudik Berisi Emas dan Uang Rp510 Juta yang Tertinggal di Stasiun Tawang

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |20:42 WIB
Sekuriti Kembalikan Tas LV Pemudik Berisi Emas dan Uang Rp510 Juta yang Tertinggal di Stasiun Tawang
Isi tas penumpang yang tertinggal di Stasiun Tawang (KAI)
SEMARANG – Peristiwa menarik terjadi di Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng. Ketika seorang petugas KAI Daop 4 Semarang mengembalikan barang tertinggal milik penumpang kereta, nilainya Rp500juta lebih.

Petugas itu bernama Achmad Hidayatul Ikhsan. Pada Mingggu (7/4/2024) dia menemukan sebuah tas berwana cokelat yang tertinggal di area tunggu stasiun sebelah timur.

“Saat itu memang kondisi stasiun penuh sesak dipadati calon penumpang sebab bertepatan masa Angkutan Lebaran tahun 2024,” kata Manager Humas Daop 4 Semarang Franoto Wibowo pada keterangan tertulisnya.

 BACA JUGA:

Pada saat itu juga ada salah satu penumpang KA Sembrani Semarang Tawang Bank Jateng tujuan Gambir Jakarta yang melapor petugas pengamanan KA Sembrani bahwa tas miliknya tertinggal di area tunggu Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng.

