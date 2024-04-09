Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah Keluarga Gaza Menengok Rumah yang Hancur Tinggal Puing-Puing Usai Israel Tarik Pasukan

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |11:19 WIB
Kisah Keluarga Gaza Menengok Rumah yang Hancur Tinggal Puing-Puing Usai Israel Tarik Pasukan
Kisah keluarga Gaza menengok rumah yang hancur tinggal puing-puing usai Israel tarik pasukan (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA - Ratusan warga yang tinggal di tenda-tenda di Rafah kembali ke rumah mereka yang hancur pada Senin (8/4/2024) setelah mundurnya pasukan Israel. Ada yang menaiki kereta keledai, becak, dan kendaraan dek terbuka, ada pula yang hanya berjalan kaki.

“Ini mengejutkan, mengejutkan, kehancurannya tak tertahankan,” kata warga Mohammed Abou Diab.

“Saya pergi ke rumah saya dan saya tahu rumah saya hancur. Saya akan membuang puing-puing untuk mengambil baju,” tambahnya.

Ketika pasukan Israel mundur dari Khan Younis, keluarga Al-Najjar bersiap menghadapi kemungkinan terburuk sebelum kembali ke kota Gaza selatan di mana rumah mereka dihancurkan oleh serangan udara Israel dalam perang melawan Hamas.

Melihat hancurnya rumah mereka, mereka memperkirakan adanya ketidakpastian yang lebih besar akibat konflik yang telah berlangsung selama enam bulan dan tidak adanya tanda-tanda gencatan senjata karena krisis kemanusiaan yang menekan populasi, sehingga terancam menghadapi kelaparan.

Ummu Eyad al-Najjar mengatakan, keluarga tersebut akan mendirikan tenda setelah pernah tinggal di rumah yang nyaman bersama suami, anak perempuan, dan cucunya.

"Bagaimana kami bisa menanggungnya? Tidak ada air atau apa pun. Saya tidak bisa makan seperti dulu," katanya.

"Kau tahu bagaimana keadaan di dalam tenda, kami dikelilingi oleh orang-orang asing, dan kerabat kami tidak ada di sana untuk diajak bicara. Semuanya hancur,” lanjutnya.

Dia mengatakan banyak anggota keluarganya terbunuh dan jenazah mereka masih belum ditemukan. “Setiap rumah memiliki seseorang yang terbunuh atau terluka,” tambahnya.

Untuk saat ini, Ummu Eyad mengatakan dia berencana hanya duduk di depan rumahnya saat perang terus berkecamuk.

Halaman:
1 2
      
