HOME NEWS NASIONAL

Kisah Pekerja Indonesia di Hong Kong Baru Bisa Mudik Usai 13 Tahun Merantau

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |04:32 WIB
Kisah Pekerja Indonesia di Hong Kong Baru Bisa Mudik Usai 13 Tahun Merantau
Kisah PMI di Hong Kong yang baru bisa mudik setelah 13 tahun (Foto: MPI/Ayu Utami)
A
A
A

JAKARTA - Tak sedikit pemudik yang butuh perjuangan panjang demi bisa bertemu dengan keluarga tercinta di kampung halaman. Salah satunya dirasakan oleh Yani, pekerja migran Indonesia (PMI) yang sudah 13 tahun bekerja di Hong Kong dan baru mendapatkan kesempatan mudik.

"Di Hongkong udah 13 tahun, baru cuti. Gak bisa (tiap tahun mudik)," ujar Yani saat ditemui MNC Portal Indonesia di Terminal 3 Bandara Internasional, Soekarno Hatta, Cengkareng, Senin 8 April 2024.

Sayangnya, untuk tiba di Lampung yang menjadi kampung halamannya Yani harus melalui drama di perjalanan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
