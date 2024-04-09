Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pj Gubernur Agus Fatoni Usulkan Pelebaran Jalan Palembang-Betung ke Kementerian PUPR

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |16:30 WIB
Pj Gubernur Agus Fatoni Usulkan Pelebaran Jalan Palembang-Betung ke Kementerian PUPR
Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni usulkan pelebaran jalan Palembang - Bentung ke Kementerian PUPR (Foto: Dok Pemprov Sumsel)
A
A
A

Banyuasin- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengusulkan pelebaran Jalan Palembang - Betung, terutama di Simpang Y Pasar Betung, Kabupaten Banyuasin. Hal ini dilakukan agar kemacetan parah pada momen mudik lebaran tahun 2024 ini tidak terulang kembali kedepannya.

"Nanti mudah mudahan tahun depan di jalur ini kita harap ada pelebaran jalan sedikit. Karena ini jalan nasional akan kami sampaikan usulan ke kementerian PUPR. Sehingga kemacetan tidak terjadi lagi," kata Fatoni saat meninjau lalu lintas mudik lebaran di Pos Pengamanan Lebaran Tahun 2024 di Pos Betung, Polres Banyuasin, Kabupaten Banyuasin atau Simpang Y, Sumatera Selatan, Senin (8/4/2024).

Fatoni mengaku sengaja meninjau langsung ke lapangan, terutama di Pasar Betung KM 67 dikarenakan lokasi ini rawan kemacetan. Dia mengatakan salah satu yang menyebabkan kemacetan adalah adanya penyempitan jalan.

Dia menilai jika kemacetan di ruas Palembang-Betung tak terjadi hanya karena penyempitan jalan dan ulah saling serobot kendaraan. Beberapa masalah juga diakibatkan pasar tumpah ruah, sehingga banyak kendaraan menggunakan bahu jalan untuk berhenti berbelanja.

"Sering macet karena terjadi penumpukan dan penggabungan arus dari arah Jambi itu, termasuk dari Sekayu bertemu di sini. Begitu juga kendaraan dari Palembang," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/11/3177765//umkm_binaan_bri_findmeera-bH0S_large.jpeg
UMKM Binaan BRI Findmeera Buktikan Perempuan Bisa Berdaya dari Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/11/3177729//dki_jakarta-X7BQ_large.jpg
BPHTB Jadi Lebih Ringan, Pemprov DKI Jakarta Terbitkan Kepgub 840 Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/298/3177681//promo_shopeefood_deals_tasya_farasya_idealis_mendrofa-wnJO_large.jpg
Tips Makan Enak Yoshinoya Cuma Rp100 Pakai ShopeeFood Deals, Ini Caranya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/340/3177737//trail_of_the_kings_lake_toba_by_utmb-kgaG_large.jpg
Gubernur Sumut Lepas Peserta Trail of The Kings Melintasi Panorama Danau Toba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/11/3177592//ulang_tahun_alfamart-ORTU_large.jpeg
Semarak Ulang Tahun Alfamart ke-26, Tumbuhkan Kepedulian Melayani Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/11/3177584//solution_day_telkomsel-aAyj_large.jpg
Solution Day Telkomsel 2025: Inovasi Digital Terbaru untuk Bisnis Masa Kini 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement