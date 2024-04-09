Pj Gubernur Agus Fatoni Usulkan Pelebaran Jalan Palembang-Betung ke Kementerian PUPR

Banyuasin- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengusulkan pelebaran Jalan Palembang - Betung, terutama di Simpang Y Pasar Betung, Kabupaten Banyuasin. Hal ini dilakukan agar kemacetan parah pada momen mudik lebaran tahun 2024 ini tidak terulang kembali kedepannya.

"Nanti mudah mudahan tahun depan di jalur ini kita harap ada pelebaran jalan sedikit. Karena ini jalan nasional akan kami sampaikan usulan ke kementerian PUPR. Sehingga kemacetan tidak terjadi lagi," kata Fatoni saat meninjau lalu lintas mudik lebaran di Pos Pengamanan Lebaran Tahun 2024 di Pos Betung, Polres Banyuasin, Kabupaten Banyuasin atau Simpang Y, Sumatera Selatan, Senin (8/4/2024).

BACA JUGA: Kementerian PUPR Targetkan Bendungan Tiga Dihaji di Sumsel Rampung Akhir 2024

Fatoni mengaku sengaja meninjau langsung ke lapangan, terutama di Pasar Betung KM 67 dikarenakan lokasi ini rawan kemacetan. Dia mengatakan salah satu yang menyebabkan kemacetan adalah adanya penyempitan jalan.

Dia menilai jika kemacetan di ruas Palembang-Betung tak terjadi hanya karena penyempitan jalan dan ulah saling serobot kendaraan. Beberapa masalah juga diakibatkan pasar tumpah ruah, sehingga banyak kendaraan menggunakan bahu jalan untuk berhenti berbelanja.

"Sering macet karena terjadi penumpukan dan penggabungan arus dari arah Jambi itu, termasuk dari Sekayu bertemu di sini. Begitu juga kendaraan dari Palembang," tuturnya.