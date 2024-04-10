Arab Saudi, UEA, Inggris, Australia Rayakan Idul Fitri pada Hari Ini

Arab Saudi, UEA, Inggris, Australia rayakan Idul Fitri pada hari ini (Foto: Econoy Middle East)

LONDON - Arab Saudi, Australia, Inggris, dan Uni Emirat Arab (UEA) serta negara-negara Teluk lainnya merayakan Idul Fitri pada Rabu (10/4/2024) karena bulan Syawal tidak terlihat di negara bagian tersebut pada Senin (8/4/2024).

Pihak berwenang di Arab Saudi pada Sabtu (6/4/2024) telah meminta warganya untuk melihat hilal Syawal pada malam tanggal 8 April.

Mahkamah Agung Arab Saudi mengumumkan bahwa bulan Syawal tidak terlihat pada malam ini, tanggal 29 Ramadhan, di seluruh wilayah kerajaan.

BACA JUGA: Umat Muslim di Kanada Rayakan Idul Fitri pada Hari Ini

Dengan pengumuman tersebut, umat Islam di kerajaan tersebut akan merayakan Idul Fitri pada Rabu (10/4/2024).

BACA JUGA: Raja Salman dan Pangeran Arab Saudi Bertukar Ucapan Idul Fitri dengan Para Pemimpin Negara Muslim

Arab News melaporkan dalam surat edarannya, Menteri Urusan Islam, Dakwah, dan Bimbingan Saudi Syekh Abdullatif Al-Asheikh baru-baru ini mengeluarkan arahan untuk mengadakan shalat Idul Fitri 15 menit setelah matahari terbit, sesuai dengan kalender Umm Al-Qura.

Menteri mengatakan, salat Idul Fitri harus dilakukan di tempat salat terbuka yang telah ditentukan, serta di semua masjid kecuali yang berdekatan dengan tempat salat.

Dalam pernyataannya, Mahkamah Agung Saudi meminta warga untuk melaporkan penampakan bulan dan memberi tahu pihak berwenang masing-masing.