HOME NEWS INTERNATIONAL

Umat Muslim di Kanada Rayakan Idul Fitri pada Hari Ini

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |10:41 WIB
Umat Muslim di Kanada Rayakan Idul Fitri pada Hari Ini
Umat muslim di Kanada rayakan Idul Fitri pada hari ini (Foto: Morocco World News)
A
A
A

RABAT – Menandai berakhirnya Ramadhan, umat Islam di seluruh Kanada merayakan Idul Fitri pada hari ini, Rabu (10/4/2024).

Menurut Asosiasi Muslim Kanada, peristiwa penting ini memiliki makna budaya dan agama yang mendalam bagi hampir 2 juta penduduk Muslim di negara ini, menawarkan momen refleksi spiritual, ikatan komunitas, dan tindakan amal.

Idul Fitri, yang diterjemahkan menjadi “Hari Raya Buka Puasa,” melambangkan puncak dari puasa selama sebulan penuh dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari selama bulan Ramadhan.

Dikutip Morocco World News, ini menandakan tidak hanya akhir dari puasa tetapi juga saat pembaruan spiritual, pengampunan, dan rasa syukur. Bagi Muslim Kanada, festival ini sangat penting karena memungkinkan mereka berkumpul dengan keluarga dan teman, menumbuhkan rasa persatuan dan kegembiraan dalam komunitas minoritas mereka.

Perayaan ini biasanya dimulai dengan salat Idul Fitri khusus yang diadakan di masjid atau di ruang terbuka seperti taman, tempat jamaah berkumpul saat fajar untuk salat dan mencari berkah.

Setelah salat, salam tradisional seperti pelukan, jabat tangan, dan ucapan selamat Idul Fitri, disampaikan di antara anggota masyarakat, yang semakin meningkatkan semangat persahabatan dan niat baik.

