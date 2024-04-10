Arab Saudi dan Negara Timur Tengah Rayakan Idul Fitri pada Hari Ini

Arab Saudi dan negara Timur Tengah rayakan Idul Fitri pada hari ini (Foto: Antara)

QATAR - Arab Saudi dan negara-negara di Timur Tengah yakni Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) resmi merayakan Hari Raya Idul Fitri 2024 pada hari ini. Diketahui, pada Senin (8/4/2024) malam, negara-negara di Timur Tengah sudah meminta warganya untuk melihat bulan sabit (hilal) yang merupakan tanda datangnya bulan baru.

Kemunculan hilal menentukan hari pertama Syawal yang menandai Idul Fitri. Namun jika hilal tidak terlihat, maka bulan Ramadhan akan selesai hingga hari ke-30 yang jatuh pada Selasa (9/4/2024).

Mengikuti sistem lunar dengan 12 bulan, kalender Islam menetapkan Ramadhan sebagai bulan kesembilan, yang berpuncak pada Idul Fitri untuk merayakan akhir Ramadhan.

Dikutip Arab News, Arab Saudi mengumumkan bahwa Idul Fitri, yang menandai berakhirnya bulan suci Ramadhan, akan dimulai pada Rabu (10/4/2024) di kerajaan tersebut. Pengumuman Mahkamah Agung Arab Saudi, setelah memantau hasil hilal pada Senin (8/4/2024) malam.

Qatar juga telah memastikan bahwa Selasa (9/4/2024) akan menjadi hari terakhir Ramadhan dan Idul Fitri akan dirayakan pada Rabu (10/4/2024).