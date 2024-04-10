Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Arab Saudi dan Negara Timur Tengah Rayakan Idul Fitri pada Hari Ini

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |09:11 WIB
Arab Saudi dan Negara Timur Tengah Rayakan Idul Fitri pada Hari Ini
Arab Saudi dan negara Timur Tengah rayakan Idul Fitri pada hari ini (Foto: Antara)
A
A
A

QATAR Arab Saudi dan negara-negara di Timur Tengah yakni Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) resmi merayakan Hari Raya Idul Fitri 2024 pada hari ini. Diketahui, pada Senin (8/4/2024) malam, negara-negara di Timur Tengah sudah meminta warganya untuk melihat bulan sabit (hilal) yang merupakan tanda datangnya bulan baru.

Kemunculan hilal menentukan hari pertama Syawal yang menandai Idul Fitri. Namun jika hilal tidak terlihat, maka bulan Ramadhan akan selesai hingga hari ke-30 yang jatuh pada Selasa (9/4/2024).

Mengikuti sistem lunar dengan 12 bulan, kalender Islam menetapkan Ramadhan sebagai bulan kesembilan, yang berpuncak pada Idul Fitri untuk merayakan akhir Ramadhan.

Dikutip Arab News, Arab Saudi mengumumkan bahwa Idul Fitri, yang menandai berakhirnya bulan suci Ramadhan, akan dimulai pada Rabu (10/4/2024) di kerajaan tersebut. Pengumuman Mahkamah Agung Arab Saudi, setelah memantau hasil hilal pada Senin (8/4/2024) malam.

Qatar juga telah memastikan bahwa Selasa (9/4/2024) akan menjadi hari terakhir Ramadhan dan Idul Fitri akan dirayakan pada Rabu (10/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/337/3128178/budi_gunawan-BdM6_large.jpg
Pemerintah Pantau Ketat Arus Mudik dan Situasi Kamtibmas Selama Libur Idul Fitri dan Nyepi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/338/3127737/idul_fitri-rdCP_large.jpg
Diselimuti Haru, Keluarga Napi Lapas Cikarang Kumpul di Hari Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/337/3127732/dpr-e9YU_large.jpg
DPR: Jadikan Idul Fitri Momen Berbagi demi Wujudkan Kesejahteraan Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/337/3127055/sidang_isbat-O7lF_large.jpg
Saksikan Hasil Sidang Isbat Penentuan Idul Fitri di Portal dan Youtube Official Okezone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/338/3125201/polres_jakbar-LEd8_large.jpg
Cek Pos Pengamanan, Kapolres Jakbar Pastikan Keamanan Jelang Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/18/2995119/kehilangan-kendali-bus-jatuh-ke-jurang-tewaskan-17-orang-yang-hendak-pergi-merayakan-idul-fitri-admBQRQ9ZQ.jpg
Kehilangan Kendali, Bus Jatuh ke Jurang Tewaskan 17 Orang yang Hendak Pergi Merayakan Idul Fitri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement