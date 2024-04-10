Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pidato Idul Fitri Raja Salman: Serangan Terhadap Rakyat Palestina Harus Diakhiri

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |08:01 WIB
Pidato Idul Fitri Raja Salman: Serangan Terhadap Rakyat Palestina Harus Diakhiri
Pidato Idul Fitri Raja Salman: Serangan terhadap Palestina harus dihentikan (Foto: SPA)
A
A
A

RIYADH - Raja Salman dari Arab Saudi menekankan perlunya menghentikan serangan terhadap rakyat Palestina dalam pidato Idul Fitri pada Selasa (9/4/2024).

Ia juga menyerukan penyediaan koridor bantuan yang aman, dan mengakhiri penderitaan warga Palestina dengan memungkinkan mereka memperoleh semua hak sah mereka, termasuk pembentukan negara merdeka dan hidup aman.

Raja Salman bersyukur kepada Tuhan atas kehormatan melayani dua masjid suci dan pengunjungnya, serta sektor publik atas upaya mereka memfasilitasi jutaan jamaah yang menunaikan umrah pada Ramadhan ini.

Raja mengucapkan selamat Idul Fitri kepada semua orang, dan berdoa agar Tuhan menjaga keselamatan, keamanan, dan stabilitas Kerajaan.

Pidato tersebut disampaikan oleh Menteri Media Kerajaan, Salman Al-Dosari, atas nama raja.

(Susi Susanti)

      
