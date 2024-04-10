Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Raja Salman dan Pangeran Arab Saudi Bertukar Ucapan Idul Fitri dengan Para Pemimpin Negara Muslim

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |10:14 WIB
Raja Salman dan Pangeran Arab Saudi Bertukar Ucapan Idul Fitri dengan Para Pemimpin Negara Muslim
Raja Salman dan Pangeran Arab Saudi bertukar ucapan Idul Fitri dengan pemimpin negara muslim (Foto: Arab News)
A
A
A

JEDDAH - Raja Salman dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman pada Selasa (9/8/2024) mengirim pesan ucapan selamat kepada para pemimpin negara-negara Islam atas perayaan Idul Fitri.

“Pesan-pesan tersebut dikirim berdasarkan keinginan para pemimpin untuk berkomunikasi setiap tahun dengan para pemimpin negara-negara Islam pada hari raya yang diberkahi ini,” terang Saudi Press Agency.

Dalam pesannya, Raja dan Putra Mahkota menyerukan keamanan, stabilitas, dan kemakmuran lebih lanjut bagi dunia Islam.

Kepemimpinan Saudi juga menerima pesan dari para kepala negara Islam yang menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri.

Sebelumnyam Raja Salman  menekankan perlunya menghentikan serangan terhadap rakyat Palestina dalam pidato Idul Fitri pada Selasa (9/4/2024).

Halaman:
1 2
      
