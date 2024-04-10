Malaysia Rayakan Idul Fitri pada Hari Ini, Raja dan PM Anwar Ibrahim Ucapkan Selamat kepada Seluruh Umat Islam

Malaysia rayakan Idul Fitri pada hari ini, Raja dan PM Anwar Ibrahim ucapkan selamat kepada sleuruh umat Islam (Foto:

MALAYSIA - Malaysia merayakan Idul Fitri pada hari ini, Rabu (10/4/2024), menandai awal Syawal, bulan kesepuluh dalam kalender lunar.

Kementerian Perumahan Malaysia mengumumkan melalui akun resminya bahwa Hari Raya Idul Fitri akan jatuh pada Rabu (10/4/2024).

Hal ini diumumkan pemerintah melalui siaran langsung televisi lokal yang dilanjutkan di Kuala Lumpur pada Selasa (9/4/2024).

“Saya menyatakan tanggal libur untuk negara bagian di seluruh Malaysia adalah Rabu, 10 April 2024,” kata Penjaga Agung Raja Tan Sri Syed Danial Syed Ahmad.

Syed mengatakan pernyataan itu disampaikan dalam rangka menyempurnakan perintah Yang Mulia Raja yang ditandatangani Pertuan Agong, setelah disetujui oleh Yang Mulia Raja.

Penetapan tanggal Idul Fitri 2024 diambil setelah dilakukan observasi bulan di 29 lokasi Tanah Air pada Selasa (9/4/2024) malam.

Pada kesempatan berbeda, Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengucapkan selamat kepada umat Islam Malaysia.

“Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, apapun ras dan agamanya, untuk merayakan Syawal ini dengan amalan ibadah haji untuk mempererat silaturahmi dan persatuan masyarakat,” kata Raja melalui akun media sosialnya seperti dilansir Antara.