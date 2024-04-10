Peristiwa 10 April : Meletusnya Gunung Tambora Ubah Iklim Dunia hingga Lahirnya KH Hasyim Asyari

BERAGAM Peristiwa penting dan bersejarah pernah terjadi pada 10 April, baik di dalam maupun luar negeri. Baik berupa bencana atau kelahiran tokoh penting.

Misalnya meletusnya Gunung Tambora yang mengubah iklim dunia. Pada tanggal yang sama tahun berbeda, lahir Hadratussyeikh Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama.

Di luar negeri, Presiden Polandia Lech Kaczyński tewas dalam kecelakaan pesawat pada tanggal tersebut. Pemimpin Revolusi Meksiko Emiliano Zapata juga ditembak mati.

Berikut beberapa peristiwa penting terjadi pada 10 April, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org :

1815 – Gunung Tambora Meletus Mengubah Iklim Dunia

Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Timur. Erupsi Tambora menjadi salah satu letusan gunung berapi terbesar dan paling kuat dalam sejarah dunia modern. Gunung Tambora meletus dengan dahsyat pada 10 April 1815.

Debunya bahkan sampai menyelimuti beberapa pulau di Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Saking kuatnya letusan Gunung Tamboro sampai-sampai iklim bumi berubah total menyebabkan pendinginan global dan gagal panen seluruh dunia. Tahun itu dunia tanpa musim panas.

1875 – Lahirnya Hadratussyeikh Hasyim Asy'ari

Hadratussyeikh Muhammad Hasyim Asy'ari atau KH Hasyim Asy'ari lahir di Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur, pada 10 April 1875. Hasyim merupakan anak ketiga dari 10 bersaudara. Ayahnya Kiai Asyari, pemimpin pondok pesantren di Jombang. Ibunya bernama Halimah.

Sementara saudara-saudaranya yakni Nafi'ah, Ahmad Saleh, Radiah, Hassan, Anis, Fatanah, Maimunah, Maksum, Nahrawi, dan Adnan.

Besar di lingkungan pesantren membuat Hasyim tumbuh sebagai pribadi yang taat. Ia berguru ke banyak ulama besar bahkan sampai ke Tanah Suci Makkah. Setelah menguasai ilmu agama lebih mendalam, Hasyim memilih berdakwah di Nusantara.

Hasyim kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama (NU) pada 31 Januari 1926 di Surabaya, sebagai wadah para ulama tradisional Nusantara. NU yang kini jadi ormas Islam terbesar di dunia turut berkontribusi besar dalam perjuangan hingga mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

KH Hasyim Asy'ari mendapat gelar pahlawan nasional. Putranya KH Wahid Hasyim juga digelari pahlawan nasional perumus Piagam Jakarta. Cucu KH Hasyim Asya'ari, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Presiden keempat Indonesia.

1912 – Titanic Tinggalkan Pelabuhan Sebelum Tenggelam

Kapal Pesiar Titanic pada 10 April 1912 meninggalkan Pelabuhan Southampton di Inggris sebelum akhirnya tenggelam.

Setelah lima hari berlayar, atau pada 15 April 1912, kapal bermuatan besar tersebut menabrak gunung es di Samudera Atlantik Utara sampai kemudian karam.

1919 – Pemimpin Revolusi Meksiko Emiliano Zapata Ditembak Mati

Emiliano Zapata lahir di Morelos, selatan Meksiko, pada 8 Februari 1879. Ia dilaporkan meninggal pada 10 April 1919 dalam usia 40 tahun.

Zapata merupakan salah seorang pemimpin dalam Revolusi Meksiko melawan diktator Porfirio Díaz yang terjadi pada 1910.

Ia dianggap sebagai seorang pahlawan nasional Meksiko. Kota, jalan, maupun perumahan di Meksiko sering dinamai 'Emiliano Zapata'. Potretnya juga beberapa kali dicantumkan di uang peso Meksiko.