HOME NEWS JATENG

Ajak Jan Ethes, Gibran Salat Id di Balai Kota Solo Bareng Ratusan Warga

Romensy August , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |08:05 WIB
Ajak Jan Ethes, Gibran Salat Id di Balai Kota Solo Bareng Ratusan Warga
A
A
A

SOLO - Bacawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka ikuti Salat Idul Fitri 1445 H bersama ratusan warga di Halaman Balai Kota Solo, Rabu (10/4) pagi.

Gibran tiba sekitar pukul 06:15 WIB bersama istrinya, Selvi Ananda dan kedua anaknya yakni Jan Ethes dan La Lembah Manah.

Putra Sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu kemudian menempatkan diri di shaff terdepan.

Salat Idul Fitri juga diikuti oleh Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi dan sejumlah pejabat lainnya.

Bertindak selaku imam salat yakni Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz wa Ta'limil Qur'an Masjid Agung Surakarta, KH. Drs. Ibrahim Asfari, SH.

Halaman:
1 2
      
