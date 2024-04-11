Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Menguak Rahasia di Balik Pakaian Hitam yang Sering Dipakai Sunan Kalijaga

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |05:35 WIB
Menguak Rahasia di Balik Pakaian Hitam yang Sering Dipakai Sunan Kalijaga
Ilustrasi Sunan Kalijaga
A
A
A

SUNAN Kalijaga salah satu wali songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga dikenal sebagai ulama sekaligus berperan sebagai penasihat keraton dan seniman.

Dakwah Sunan Kalijaga mudah diterima oleh masyarakat karena ia sangat toleran dengan budaya lokal. Ada banyak keunikan pada sosok Sunan Kalijaga salah satunya ia suka mengenakan pakaian hitam dengan motif surjan.

Film maupun video yang menceritakan tentang Sunan Kalijaga juga menggambarkan sang wali mengenakan pakaian hitam, padahal kebanyakan tokoh wali songo lain banyak berpakaian putih-putih.

 BACA JUGA:

Melansir berbagai berbagai sumber, Sunan Kalijaga selalu memakai baju hitam sebagai sarana berdakwah di kalangan masyarakat Jawa. Dengan begitu masyarakat Jawa lebih mudah mudah memeluk agama Islam.

Pakaian hitam bermotif surjan mengandung makna Bhineka Tunggal Ika dan persatuan Indonesia. Bagi masyarakat Jawa baju Sunan Kalijaga sangat unik dan memiliki daya tarik tersendiri.

Keberhasilan dakwah Sunan Kalijaga di Pulau Jawa dijelaskan oleh Gus Baha melalui cemahnya yang diunggah dalam akun Youtube Santri Kalong Virtual.

“Bagaimana mendakwahi orang islam kawasan Jogja, Klaten, Solo kalau tidak model Kalijogo. Nyatanya Islam sudah banyak yang sholat juga sudah banyak?” ujar Gus Bahas.

 BACA JUGA:

Selain itu Sunan Kalijaga juga menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa menggunakan sarana wayang kulit. Kesenian wayang sangat populer dikalangan masyarakat Jawa. Sehingga Islamisasi di Pulau Jawa menjadi lebih mudah.

Sunan Kalijaga menyadari bahwa metodenya sangat efektif untuk menyebarkan agama Islam dipulau Jawa. Meski ia kerap berbeda pendapat dengan Sunan Ainul Yakin dan Sunan Giri yang menilai wayang haram karena menyerupai manusia.

“Wayang bentuknya kaya orang, kaya patung. Haram. Akhirnya mereka berseteru.” jelas Gus Baha.

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
