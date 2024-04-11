Kemenhub: Pemudik Gunakan Sepeda Motor Turun 37 Persen

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat pemudik yang menggunakan sepeda motor turun 37% jika dibandingkan tahun lalu. Data ini tercatat selama periode arus mudik hingga H-2 Idul Fitri 1445 H atau Senin (8/4/2024).

Berdasarkan data yang dilansir dari Kemenhub, sebanyak 636.636 sepeda motor dan 1.273.272 orang keluar dan masuk di Jabodetabek. Angka tersebut turun 37% dibandingkan arus mudik 2023.

Namun begitu, jika dibandingkan pergerakan orang dengan sepeda motor harian naik 101,66%. Rincian Kemenhub mencatat, sepeda motor yang keluar Jabodetabek sebanyak 352.964 kendaraan dan 705.928 orang. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 17,42% dibandingkan dengan tahun lalu, sedangkan jika dibandingkan dengan periode normal harian jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 89,17%.

Kemudian, sepeda motor yang masuk Jabodetabek sebanyak 283.672 kendaraan dan 567.344 orang. Angka tersebut ini mengalami penurunan sebesar 19,58% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 12,49% ketimbang periode normal harian.

Sementara itu, pada H-2 sendiri kendaraan yang keluar dan masuk Jabodetabek mulai melandai. Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati.