Kapal Pengangkut 60 Penumpang Tabrak Speed Boat di Riau, 1 Orang Tewas

PEKANBARU - Kecelakaan terjadi di Perairan Tanjung Keramat Dusun Saka, Jalan Desa Bente, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau. Satu orang dalam kapal ditemukan tewas.

Informasi yang dihimpun kecelakaan itu terjadi pada 09 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB. Saat itu, speed boat dengan nama Diva NH 01 yang di nahkodai Herman berangkat dari Kecamatan Kateman dengan tujuan ke Tembilahan dengan penumpang 60 orang,

Sesampainya di lokasi yakni Perairan Tanjung Keramat Dusun Saka Jalan bertabrakan dengan speed boat Anugrah Ibu yang di nahkodai Yanto yang datang dari arah berlawanan yang bermuatan galon minyak kosong.

Akibat kecelakaan tersebut nahkoda speed Boat Anugrah Ibu yakni Yanto mengalami luka di bagian wajah dan badannya. Sementara speed boatnya mengalami kerusakan dibagian samping kanan belakang.Sedangkan Speed Boat Diva NH 01 tidak mengalami kerusakan.

Sementara menurut keterangan Nahkoda Speed Boat Diva NH 01 dan saksi lain menyatakan tidak melihat adanya penumpang lain di speed boat Anugrah Ibu selain Yanto. Sedangkan dari keterangan Nahkoda Speed Boat Anugrah Ibu menyatakan bahwa ada penumpang lain bersamanya atas nama Meran tidak ditemukan dan saat ini masih dalam pencarian.

"Hari ini pencarian membuahkan hasil. Korban ditemukan, namun dalam kondisi meninggal dunia, Korban ditemukan pukul 17.45 WIB," kata Humas Kantor Basarnas Pekanbaru Kukuh Rabu (10/4/2024).

