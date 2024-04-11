Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Asyik Berenang, Wisatawan Nyaris Tewas Terseret Ombak Pantai Katapang Condong

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |16:22 WIB
Asyik Berenang, Wisatawan Nyaris Tewas Terseret Ombak Pantai Katapang Condong
Wisatawan nyaris tewas terseret ombak (Foto : MPI)
A
A
A

SUKABUMI - Seorang wisatawan yang sedang menikmati liburan Idul Fitri, nyaris tewas terseret ombak di Pantai Katapang Condong, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Kamis (11/04/24) sekira pukul 14.30 WIB.

Informasi yang dihimpun, pada saat kejadian, korban yang sedang berlibur dan menginap di salah satu hotel di Palabuhanratu, asyik berenang dengan satu orang temannya, sedangkan 2 temannya yang berpasangan sedang di pinggir pantai untuk foto-foto.

"Si korban berenang ke tengah laut, terus ada ombak deras yang menyeret korban hingga sampai ke tengah laut. Korban untungnya tidak panik sampai life guard (penjaga pantai) datang, korban masih bisa berenang ke tepi pantai," ujar Kasi Humas Polres Sukabumi, Iptu Aah Saepul Rohman.

Melihat kejadian tersebut, lanjut Aah, life guard dari Balawista Kabupaten Sukabumi dan personel Kepolisian dari Satuan Polisi Air (Satpolair) Bharaka Arfan dan Bripda Muhammad Bisma Mahardika, menolong korban yang sudah terseret ombak tersebut.

"Alhamdulillah akhirnya petugas kami bersama Balawista, berhasil menyelamatkan seorang wisatawan yang nyaris tenggelem pada saat bermain di pantai," ujar Aah saat dihubungi MNC Portal Indonesia melalui sambungan telepon.

Lebih lanjut Aah menghimbau kepada seluruh wisatawan yang sedang menikmati liburan pada lebaran Idul Fitri ini, untuk tetap berhati-hati dan waspada pada saat bermain di pantai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153236/hanyut-vThc_large.jpg
Berenang di Kali Sunter, Bocah Duren Sawit Hanyut Terseret Arus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/340/3151192/pensiunan_tni_tewas_terseret_arus_di_pesisir_selatan_sumbar-MQWg_large.jpg
Pensiunan TNI Tewas Terseret Arus di Pesisir Selatan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/519/3149275/identitas_wisatawan_hilang_terseret_ombak_pantai_ungapan_mahasiswa_polinema-kOCV_large.jpg
Identitas Wisatawan Hilang Terseret Ombak Pantai Ungapan, Mahasiswa Polinema
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/519/3149252/kronologi_wisatawan_terseret_ombak_di_pantai_ungapan_tubuhnya_mengapung_terekam_kamera-KTGt_large.jpg
Kronologi Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Ungapan, Tubuhnya Mengapung Terekam Kamera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/338/3148898/mayat-5pHE_large.jpg
Pemuda Hanyut di Kali Cileungsi Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148633/hanyut-wFNn_large.jpg
Pemuda Bogor Hilang Diduga Hanyut di Kali Cileungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement