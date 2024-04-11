Asyik Berenang, Wisatawan Nyaris Tewas Terseret Ombak Pantai Katapang Condong

SUKABUMI - Seorang wisatawan yang sedang menikmati liburan Idul Fitri, nyaris tewas terseret ombak di Pantai Katapang Condong, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Kamis (11/04/24) sekira pukul 14.30 WIB.

Informasi yang dihimpun, pada saat kejadian, korban yang sedang berlibur dan menginap di salah satu hotel di Palabuhanratu, asyik berenang dengan satu orang temannya, sedangkan 2 temannya yang berpasangan sedang di pinggir pantai untuk foto-foto.

"Si korban berenang ke tengah laut, terus ada ombak deras yang menyeret korban hingga sampai ke tengah laut. Korban untungnya tidak panik sampai life guard (penjaga pantai) datang, korban masih bisa berenang ke tepi pantai," ujar Kasi Humas Polres Sukabumi, Iptu Aah Saepul Rohman.

Melihat kejadian tersebut, lanjut Aah, life guard dari Balawista Kabupaten Sukabumi dan personel Kepolisian dari Satuan Polisi Air (Satpolair) Bharaka Arfan dan Bripda Muhammad Bisma Mahardika, menolong korban yang sudah terseret ombak tersebut.

"Alhamdulillah akhirnya petugas kami bersama Balawista, berhasil menyelamatkan seorang wisatawan yang nyaris tenggelem pada saat bermain di pantai," ujar Aah saat dihubungi MNC Portal Indonesia melalui sambungan telepon.

Lebih lanjut Aah menghimbau kepada seluruh wisatawan yang sedang menikmati liburan pada lebaran Idul Fitri ini, untuk tetap berhati-hati dan waspada pada saat bermain di pantai.