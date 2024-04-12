Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hindari Kepadatan, Pemudik Diimbau Kembali Lebih Awal saat Arus Balik Lebaran

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |04:30 WIB
Hindari Kepadatan, Pemudik Diimbau Kembali Lebih Awal saat Arus Balik Lebaran
Ilustrasi (Foto: Ist/Jasa Marga)
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengimbau agar para pemudik dapat kembali lebih awal sebelum masa arus balik Lebaran 2024 guna menghindari kepadatan kendaraan di ruas jalan tol.

"Kita memang harus memanage hari-hari yang sudah ada, kita ada 4 hari, mulai besok sampai hari Senin, hari Selasa sudah masuk. Puncaknya diperkirakan adalah hari Minggu dan hari Senin," kata Budi usai menghadiri rapat koordinasi persiapan arus balik Lebaran 2024 di kantor Jasa Marga Km 70 Tol Jakarta-Cikampek, Kamis (11/4/2024).

Bahkan, kata Budi, presiden pun menganjurkan kepada para pemudik agar kembali sebelum hari Minggu 15 April dan Senin 16 April.

"Oleh karenanya, baliknya seperti Presiden waktu itu menganjurkan kembalinya lebih awal. Kalau bisa besok atau lusa Sabtu. Karena Minggu dan Senin itu pasti terjadi satu kenaikan yang besar," katanya.

Kemudian, Budi menjelaskan, pihaknya telah memetakan titik kritikal di jalur arus balik, yang diperkirakan akan terjadi kepadatan kendaraan.

"Paling kritikal dari pengalaman tahun yang lalu adalah di daerah Salatiga sampai ke Semarang. Karena dari Jogja, dari Solo, dari Ngawi, dari Madiun itu bertumpuk di sana. Bahkan juga dari Demak dan sebagainya," katanya.

(Arief Setyadi )

      
