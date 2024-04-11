Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kepadatan Masih Terjadi di Jalur Selatan Nagreg Malam Ini, Arus Balik Mulai Terlihat

Yuan Pangestu , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |21:47 WIB
Kepadatan Masih Terjadi di Jalur Selatan Nagreg Malam Ini, Arus Balik Mulai Terlihat
Jalur Nagreg Selatan (Foto: Yuan Pangestu)
JABAR - Arus lalu lintas hari kedua Lebaran di jalur selatan Nagreg, Kabupaten Bandung masih terpantau padat. Dari arah barat masih terlihat pemudik lokal melintasi jalur selatan Nagreg.

Selain itu, di jalur sebaliknya arus balik selepas lingkar Nagreg antrean kendaraan pemudik nampak terlihat di kawasan Citaman.

Antrean kendaraan terlihat mengular dari arah barat hingga timur di kawasan Cikaledong, Nagreg, pada Kamis malam, (11/4/2024).

Sebelumnya, pada waktu petang atau tepat pukul 17.00 WIB, kawasan Nagreg sempat lancar usai petugas melaksanakan rekayasa arus satu jalur atau one way selama satu jam.

Kini, arus lalu lintas di jalur selatan Nagreg kembali mengalami antrean dari kawasan Ciaro hingga Pos Cikaledong. Faktor cuaca hujan, volume kendaraan masih tinggi serta adanya penyempitan jalur mengakibatkan kemacetan kembali terjadi di jalur ini.

Hal serupa juga terlihat di arah barat menuju Jakarta di jalur keluar lingkar Nagreg memasuki kawasan Citaman arus balik kendaraan pemudik sudah mulai terlihat. Arus lalu lintas juga mengalami kemacetan sepanjang satu Kilometer karena adanya penyempitan lajur jalan dari tiga lajur menjadi dua lajur.

(Arief Setyadi )

      
