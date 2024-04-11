Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Arus Balik Lebaran, Jalinbar Pesawaran Lampung Padat Merayap

Gunawan Syah Reza N , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |21:10 WIB
Arus Balik Lebaran, Jalinbar Pesawaran Lampung Padat Merayap
Jalinbar Pesawaran Lampung padat merayap (Foto: Gunawan Syah Reza)
A
A
A

PESAWARAN - Arus balik H+2 hari raya Lebaran 1445 Hijriyah, kondisi arus kendaraan lalu lintas di jalan lintas barat (Jalinbar) tepatnya di simpang Tugu Coklat, Desa Kurungan Nyawa, Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung terlihat padat merayap.

Aparat kepolisian dari Satlantas Polres Pesawaran menerapkan sistem buka tutup untuk menghindari kemacetan lebih panjang.

Arus kendaraan bermotor yang melintasi Jalinbar mulai dari Tugu Coklat, Kurungan Nyawa hingga ke Tugu Pengantin, Kecamatan Gedong Tataan mulai terlihat padat merayap. Kepadatan terlihat dari arah Bandar Lampung menuju ke arah Pringsewu dan Tanggamus.

Meski sempat terjadi kemacetan, namun dapat diatasi kepala Satlantas Polres Pesawaran beserta pihak dari Dinas Perhubungan dengan menerapkan sistem buka tutup.

Hal tersebut untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pesawaran.

Halaman:
1 2
      
