Kecelakaan Tol Batang, Status Sopir Bus Rosalia Maut Masih Saksi

KENDAL - Kecelakaan arus lalu lintas yang menelan korban jiwa dalam nuansa lebaran kembali terjadi. Setelah kecelakaan maut di Tol Km 58 yang menyebabkan 12 orang tewas, kali ini kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa terjadi di Tol Km 370 dan menewaskan tujuh orang.

Dugaan sementara, penyebab kecelakaan Bus PO Rosalia Indah itu lantaran sang sopir mengantuk.

Kapolres Batang, AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo menyatakan, untuk sementara belum melakukan pemeriksaan kepada sopir.

Menurutnya, saat ini pihaknya masih berfokus terhadap pemulihan dari para korban yang dilarikan ke RSI Weleri, Kendal, Jawa Tengah.

Cahyo menyebutkan, pemulihan pun masih dilakukan terhadap sopir yang saat ini masih di ruangan IGD.