Kisah Benny Moerdani Beri Karpet Merah Masuknya Bisnis Korea Selatan ke Indonesia

JAKARTA - Jenderal (Purn) LB Benny Moerdani adalah tokoh berpengalaman di bidang intelijen. Karier Benny di tentara sebagian besar dihabiskan di dunia intelijen. Bahkan, Benny dijuluki sebagai Raja Intel Indonesia.

Dilansir dari buku ‘Benny Moerdani yang Belum Terungkap’, dari lapangan perang Benny masuk ke dalam dunia intelijen dan ditempatkan sebagai Diplomat di Korea Selatan. Pergaulan Benny membawanya akrab dengan Presiden Korea Selatan Park Chung-Hee.

BACA JUGA:

Dari kedekatan inilah yang akhirnya membawa Benny dapat bertemu pendiri Kodeco Energy yang bernama Choi Gye-Wol.

Kodeco merupakan bisnis eksplorasi minyak di luar negeri pertama yang sukses dalam sejarah Korea. Perusahaan ini menyelamatkan Korea dari krisis minyak kedua pada 1978.