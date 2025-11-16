Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KLHK Musnahkan 5 Ton Udang Terkontaminasi Zat Radioaktif Cesium-137 di Bogor

Cahyat Supriatna , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |01:38 WIB
KLHK Musnahkan 5 Ton Udang Terkontaminasi Zat Radioaktif Cesium-137 di Bogor
KLHK musnahkan 5 ton udang terkontaminasi zat radioaktif/Foto: Cahyat Supriatna-iNews
A
A
A

BOGOR – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertindak cepat memusnahkan ratusan karton udang yang dipastikan terkontaminasi zat radioaktif. Total ada 494 karton udang atau setara dengan sekitar 5 ton produk yang dimusnahkan di fasilitas pengelolaan limbah industri PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Udang tersebut dimusnahkan setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan dipastikan mengandung radioaktif jenis Cesium-137.

KLHK menjelaskan, udang yang dimusnahkan ini terkontaminasi radionuklida jenis Cesium-137. Dari hasil pengujian basah, kandungan radioaktif pada udang tersebut mencapai 10,8 Becquerel per kilogram.

Penghancuran udang ini merupakan tindak lanjut dari temuan US FDA (Badan Pengawas Obat dan Makanan AS) terkait produk udang asal Indonesia yang terpapar Cesium-137.

Setidaknya, pemusnahan akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dengan total sekitar 1 ton, Sabtu (15/11/2025). Kemudian berlanjut hingga seluruh udang yang terkontaminasi dimusnahkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/16/18/2782356/tabung-silinder-berisi-radioaktif-berbahaya-mendadak-hilang-di-daerah-padat-penduduk-pihak-berwenang-ketar-ketir-mencarinya-NSQ3R034uu.jpg
Tabung Silinder Radioaktif Berbahaya Mendadak Hilang di Daerah Padat Penduduk, Pihak Berwenang Ketar-ketir Mencarinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/13/337/2182876/polisi-tetapkan-pegawai-batan-tersangka-kepemilikan-zat-radioaktif-ilegal-di-tangsel-HPoRSAlxPM.jpeg
Polisi Tetapkan Pegawai Batan Tersangka Kepemilikan Zat Radioaktif Ilegal di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/07/337/2179541/kasus-zat-radioaktif-di-tangsel-polisi-dalami-peran-pegawai-batan-6IS0aEfV8h.jpg
Kasus Zat Radioaktif di Tangsel, Polisi Dalami Peran Pegawai Batan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/06/338/2179456/polisi-periksa-6-saksi-terkait-radiasi-radioaktif-di-batan-indah-5TaNluKv4J.jpg
Polisi Periksa 6 Saksi Terkait Radiasi Radioaktif di Batan Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/06/338/2178990/misteri-limbah-radioaktif-dpr-soroti-lemahnya-standar-operasional-prosedur-qPyEU0Citj.JPG
Misteri Limbah Radioaktif, DPR Soroti Lemahnya Standar Operasional Prosedur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/03/338/2177445/cek-kontaminasi-cesium-137-petugas-ambil-sampel-pohon-di-batan-indah-yGgJ4kBzTY.jpg
Cek Kontaminasi Cesium 137, Petugas Ambil Sampel Pohon di Batan Indah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement