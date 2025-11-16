KLHK Musnahkan 5 Ton Udang Terkontaminasi Zat Radioaktif Cesium-137 di Bogor

BOGOR – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertindak cepat memusnahkan ratusan karton udang yang dipastikan terkontaminasi zat radioaktif. Total ada 494 karton udang atau setara dengan sekitar 5 ton produk yang dimusnahkan di fasilitas pengelolaan limbah industri PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Udang tersebut dimusnahkan setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan dipastikan mengandung radioaktif jenis Cesium-137.

KLHK menjelaskan, udang yang dimusnahkan ini terkontaminasi radionuklida jenis Cesium-137. Dari hasil pengujian basah, kandungan radioaktif pada udang tersebut mencapai 10,8 Becquerel per kilogram.

Penghancuran udang ini merupakan tindak lanjut dari temuan US FDA (Badan Pengawas Obat dan Makanan AS) terkait produk udang asal Indonesia yang terpapar Cesium-137.

Setidaknya, pemusnahan akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dengan total sekitar 1 ton, Sabtu (15/11/2025). Kemudian berlanjut hingga seluruh udang yang terkontaminasi dimusnahkan.