HOME NEWS JATENG

One Way Nasional Arus Balik Lebaran 2024 Diterapkan Besok Siang

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |14:37 WIB
One Way Nasional Arus Balik Lebaran 2024 Diterapkan Besok Siang
GT Kalikangkung (Foto: Nur Khabibi)
A
A
A

SEMARANG – Rekayasa lalu lintas one way nasional di jalan tol arus balik Lebaran 2024 akan diterapkan mulai besok, Sabtu 13 April 2024. 

“Pelaksanaan one way nasional arus balik akan dilaksanakan tanggal 13 April 2024 (mulai) pukul 14.00 WIB dan dipusatkan di Gate Kalikangkung Semarang,” tulis Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto pada keterangannya, Jumat (12/4/2024).

Penerapan one way arus balik Lebaran 2024 itu, sebutnya, merupakan hasil rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di KM 70 Cikampek. 

Rencananya, one way arus balik Lebaran 2024 di GT Kalikangkung itu akan dihadiri Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan dan Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi.

Kombes Satake juga merinci data per Jumat 12 April 2024 pukul 00.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB pagi tadi, kendaraan masuk GT Kalikangkung terinci; 5.216 unit exit arah ke Semarang/Solo dan 2.310 unit entrance arah Jakarta. 

Sementara kendaraan masuk GT Banyumanik Semarang; entrance arah Solo/Surabaya 5.211 unit dan exit arah Semarang/Jakarta sebanyak 2.468 unit.

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
