Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

H+2 Lebaran, Arus Lalin Tol Cipali Daerah Subang Ramai Lancar

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |10:28 WIB
H+2 Lebaran, Arus Lalin Tol Cipali Daerah Subang Ramai Lancar
Tol Cipali (Foto: Cikal Bintang)
A
A
A

SUBANG - Dua hari setelah lebaran Idul Fitri 1445H atau tepatnya pada Jumat (12/4/2024) arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kondisi ini terlihat di Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) tepatnya di Kilometer (Km) 72 - 102.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) sekira pukul 09.30 WIB, arus lalu lintas menuju Cirebon atau sebaliknya (menuju Jakarta) ramai lancar, bahkan arah Jakarta masih relatif lengang. Tidak terlihat kepadatan berarti untuk para pengguna jalan.

Pengendara terlihat memacu kendaraannya dengan kecepatan normal. Walau demikian, cuaca di sekitar Tol Cipali daerah Subang terpantau mendung.

Sementara, situasi di Rest Area atau tempat istirahat Km 102 B (Tol Cipali arah Jakarta) masih lengang. Belum terlihat adanya kepadatan kantung parkir yang diisi oleh kendaraan menuju Jakarta.

Terlepas dari itu, pihak Kepolisian dikutip dari akun media sosial Ditlantas Polda Metro Jaya tetap akan memberlakukan sistem satu arah atau one way. Skenario rekayasa lalin ini akan dimulai dari Km 414 Tol Semarang - Batang hingga Km 72 Tol Cipali pada hari ini, Jumat (12/4/2024) pukul 14.00 - 24.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement