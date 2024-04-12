H+2 Lebaran, Arus Lalin Tol Cipali Daerah Subang Ramai Lancar

SUBANG - Dua hari setelah lebaran Idul Fitri 1445H atau tepatnya pada Jumat (12/4/2024) arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kondisi ini terlihat di Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) tepatnya di Kilometer (Km) 72 - 102.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) sekira pukul 09.30 WIB, arus lalu lintas menuju Cirebon atau sebaliknya (menuju Jakarta) ramai lancar, bahkan arah Jakarta masih relatif lengang. Tidak terlihat kepadatan berarti untuk para pengguna jalan.

Pengendara terlihat memacu kendaraannya dengan kecepatan normal. Walau demikian, cuaca di sekitar Tol Cipali daerah Subang terpantau mendung.

Sementara, situasi di Rest Area atau tempat istirahat Km 102 B (Tol Cipali arah Jakarta) masih lengang. Belum terlihat adanya kepadatan kantung parkir yang diisi oleh kendaraan menuju Jakarta.

Terlepas dari itu, pihak Kepolisian dikutip dari akun media sosial Ditlantas Polda Metro Jaya tetap akan memberlakukan sistem satu arah atau one way. Skenario rekayasa lalin ini akan dimulai dari Km 414 Tol Semarang - Batang hingga Km 72 Tol Cipali pada hari ini, Jumat (12/4/2024) pukul 14.00 - 24.00 WIB.