Ada Peningkatan di Tol Japek, Contraflow Diberlakukan

JAKARTA - VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo mengatakan, untuk mengurai peningkatan volume lalu lintas pada periode arus balik Hari Raya Idul Fitri 1445 H yang terjadi di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, atas diskresi dari pihak Kepolisian, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) lakukan rekayasa lalu lintas kendaraan arah Jakarta.

"Rekayasa lalu lintas yang diberlakukan berupa contraflow 1 lajur mulai dari KM 55 sampai KM 47 arah Jakarta Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pukul 20.30 WIB," ujarnya pada wartawan, Jumat (12/4/2024).

Menurutnya, terpantau volume lalu lintas kendaraan arah Jakarta pada Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek mulai meningkat.

Dia menambahkan, PT JTT mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan serta membawa bekal untuk menghindari kepadatan di rest area. Selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan.

"Pengguna jalan tol juga dapat memperbarui informasi perjalanan dengan mengunduh aplikasi Travoy 4.2 serta hubungi One Call Center 24 jam Jasa Marga di nomor 14080 untuk mendapatkan informasi lalu lintas terkini," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)