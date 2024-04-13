Arus Balik Lebaran di Jabar: Tasik Menuju Bandung Lancar, Lalin di Garut Normal

BANDUNG - Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat melaporkan update terkini terkait traffic kondisi arus lalu lintas di beberapa titik lokasi di Jabar pada H+3 lebaran atau arus balik lebaran 2024, Sabtu (13/4/2024).

Dishub Jabar mencatat, pada pukul 07.53 WIB terjadi kemacetan arus lalu lintas dari arah Bogor menuju Puncak. Tercatat, ada 10.124 kendaraan atau 48,6 persen yang melintas di jalur tersebut.

Sedangkan, arus lalu lintas dari arah Puncak menuju Bogor terpantau lancar. Tercatat, ada 10.727 kendaraan yang melintas.

Sementara di jalur Limbangan, arus lalu lintas dari arah Bandung ke Tasik terpantau lancar, begitu juga sebaliknya. Tercatat, dari arah Bandung menuju Tasik ada 7.970 yang melintas, sedangkan kendaraan yang melintas ke arah Tasik menuju Bandung ada 6.663.

Di Kabupaten Bandung Barat (KBB) atau Padalarang, terpantau arus lalu lintas arah Cianjur menuju Bandung lancar, begitu juga sebaliknya.