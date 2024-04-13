One Way di Tol Cipali, Kendaraan Menuju Semarang Bisa Lewat Jalur Ini

JAKARTA - Pihak kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas di ruas tol Trans Jawa ke arah Jakarta yang dimulai dari KM 414 GT Kalikangkung hingga KM 72 ruas tol Cikopo Palimanan (Cipali) pada periode arus balik Lebaran 2024.

Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Faiza Riani diberlakukannya rekayasa lalu lintas one way berdasarkan indikator volume lalu lintas dari traffic counting yang terletak di sepanjang KM 414 Jalan Tol Batang-Semarang s.d KM 190 Jalan Tol Palikanci, yang dipantau selama 3 jam berturut-turut dan jumlah volume lalu lintas di periode tersebut tercatat di atas indikator.

Lebih lanjut Faiza menjelaskan, kendaraan dari arah Jakarta yang hendak menuju Semarang lewat jalan tol Cipali/Tol Trans Jawa akan dialihkan ke akses keluar GT Cikampek Utama KM 72. Kemudian kendaraan bisa melanjutkan perjalanannya melalui jalan nasional Pantura.

"Sedangkan untuk rute pengguna jalan dari arah Jakarta menuju arah Bandung masih berlaku normal," ujar Faiza lewat keterangan resminya, Sabtu (13/4/2024).

Jasa Marga juga mengimbau kepada para pengendara yang berada di jalur one way untuk tetap mematuhi batas kecepatan yang dipersyaratkan. Dilarang berpindah jalur di lokasi yang tidak seharusnya, dilarang menerobos pembatas untuk berpindah jalur dan juga dilarang untuk pindah lajur secara tiba-tiba.

Hal ini tidak hanya membahayakan diri sendiri namun juga pengendara lainnya. Selain itu, pengguna jalan agar tidak berhenti di bahu jalan saat berada di jalur one way kecuali dalam kondisi darurat.

"Rest area di rute jalan tol yang diberlakukan one way tetap beroperasi normal, termasuk rest area yang berada di arah sebaliknya/jalur kanan," sambungnya.